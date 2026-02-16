Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı Galatasaray-Juventus maçıyla başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu aşamasında, 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Ayrıca da Galatasaray-Juventus mücadelesi, Şampiyonlar Ligi serüvenini tekrar başlatan müsabaka olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURUNUN İLK MAÇLARI

17 Şubat Salı:

20.45: Galatasaray-Juventus

23.00: Monaco-Paris Saint Germain

23.00: Borussia Dortmund-Atalanta

23.00: Benfica-Real Madrid

18 Şubat Çarşamba:

20.45: Karabağ-Newcastle United

23.00: Club Brugge-Atletico Madrid

23.00: Bodo/Glimt-Inter

23.00: Olympiakos-Bayer Leverkusen