Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı Galatasaray-Juventus maçıyla başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu aşamasında, 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Ayrıca da Galatasaray-Juventus mücadelesi, Şampiyonlar Ligi serüvenini tekrar başlatan müsabaka olacak.
17 Şubat Salı:
20.45: Galatasaray-Juventus
23.00: Monaco-Paris Saint Germain
23.00: Borussia Dortmund-Atalanta
23.00: Benfica-Real Madrid
18 Şubat Çarşamba:
20.45: Karabağ-Newcastle United
23.00: Club Brugge-Atletico Madrid
23.00: Bodo/Glimt-Inter
23.00: Olympiakos-Bayer Leverkusen