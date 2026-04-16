UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final rövanş maçları bu hafta içi oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu çeyrek finalleri tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Yarı finale yükselen takımlar Paris Saint-Germain (PSG), Atletico Madrid, Arsenal ve Bayern Münih oldu. Atletico Madrid, Barcelona'yı eleyerek yarı finale çıktı. PSG, Liverpool'u saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Bayern Münih, Real Madrid'i eleyerek yarı finalde yerini aldı. Arsenal, Sporting'i eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmeleri PSG-Bayern Münih ve Atletico Madrid-Arsenal şeklinde oluştu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasının sona ermesinin ardından adını yarı finale yazdıran ekipler de belli oldu. "Devler Ligi"nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya temsilcisi Atletico Madrid, İngiltere temsilcisi Arsenal ve Almanya temsilcisi Bayern Münih, rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazanan takımlar oldu.

ATLETICO MADRID, BARCELONA'YI ELEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde iki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği eşleşmede Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, rövanş maçında Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0 yaptı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Barcelona, Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Bu sonuçla Atletico Madrid, ilk maçtaki gol avantajıyla yarı finale çıktı.

PSG AYNI SKORLA KAZANARAK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer eşleşmede Paris Saint-Germain (PSG) ile son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Liverpool karşı karşıya geldi.

Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran PSG, rövanş maçında Anfield Stadı'nda Liverpool'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçın 72. ve 90+1. dakikalarında Ousmane Dembele ile 2 gol bulan PSG, maçtan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

10 GOLLÜ EŞLEŞMEDE KAZANAN BAYERN MÜNİH

Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde nefesleri kesen eşleşmede Real Madrid ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Turun ilk maçında deplasmanda konuk olduğu Real Madrid'i 2-1 yenen Bayern Münih, rakibini rövanş maçında Almanya'da ağırladı.

Rövanş maçına hızlı başlayan taraf Real Madrid oldu. İspanya ekibi, henüz ilk dakikada Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçerken Bayern Münih, 6. dakikada Pavlovic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Arda Güler 29. dakikada frikikten attığı golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirirken Bayern Münih 38. dakikada Haryy Kane ile skora bir kez daha dengeyi getirdi ve durum 2-2 oldu. Real Madrid'de 42. dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe, takımını 3-2 öne geçirdi ve takımlar devre arasına bu skorla girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol olmazken sessizliği bozan isim Bayern Münih'te Luis Diaz oldu. Kolombiyalı futbolcu, 89. dakikada attığı golle maçta durumu 3-3 yaptı. Bayern Münih, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Michael Olise'nin kaydettiği golle skoru 4-3 yaptı ve mücadeleyi de bu skorla kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

ARSENAL TEK GOL ATTI, YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Portekiz ekibi Sporting ile İngiltere temsilcisi Arsenal karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan turun ilk maçında kazanan taraf 1-0'lık skorla Arsenal oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Kai Havertz attı.

Arsenal, 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanş mücadelesinde rakibini İngiltere'de ağırladı. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona ererken Arsenal bu sonuçla yarı final biletinin sahibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre, "Devler Ligi"nin yarı finalinde Paris Saint-Germain (PSG)-Bayern Münih ve Atletico Madrid-Arsenal maçları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının programı şu şekilde:

28 Nisan Salı

22.00 | PSG - Bayern Münih

29 Nisan Çarşamba

22.00 | Atletico Madrid - Arsenal

5 Mayıs Salı

22.00 | Arsenal - Atletico Madrid

6 Mayıs Çarşamba

22.00 | Bayern Münih - PSG