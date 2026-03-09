Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak!

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayer Leverkusen-Arsenal maçını yönetecek. Almanya'nın Leverkusen şehrinde TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

VAR'DA HOLLANDALI VE PORTEKİZLİ İSİMLER

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem; Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.