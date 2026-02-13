Menü Kapat
Samsunspor Akdeniz'de kayıp: Antalyaspor'dan altın değerinde 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, Akdeniz'de kritik bir maç oynandı. Ev sahibi Antalyaspor, konuk Samsunspor karşısında galip geldi ve küme hattından biraz daha uzaklaştı.

Samsunspor Akdeniz'de kayıp: Antalyaspor'dan altın değerinde 3 puan!
, 'u 3-1'lik skorla geçti. Akdeniz ekibinin golleri Samuel Ballet (6, 22) ve Nikola Storm'dan (72) gelirken; Karadeniz temsilcisi ise tek sayısını Olivier Ntcham (90+6-P) ile buldu. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Antalyaspor 23 puana yükselirken, konuk Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Samsunspor Akdeniz'de kayıp: Antalyaspor'dan altın değerinde 3 puan!

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Anıl Usta, Samet Çavuş.

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 81 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Ballet, Safuri (Dk. 51 Storm), Doğukan Sinik (Dk. 61 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt).

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes, Satka (Dk. 82 Borevkovic), Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 83 Yunus Emre Çift), Ntcham, Holse, Yalçın Kayan (Dk. 60 Assoumou), Ndiaye, Mouandilmadji (Dk. 75 Elayis Tavsan).

Goller: Dk. 6 ve 22 Ballet, Dk. 72 Storm (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 90+6 Ntcham (Penaltıdan) (Samsunspor).

Sarı kartlar: Dk. 28 Ballet, Dk. 57 Doğukan Sinik, Dk. 83 Julian, Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+6 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 28 Soner Gönül, Dk. 29 Zeki Yavru (Yedek kulübesinde) (Samsunspor).

Samsunspor Akdeniz'de kayıp: Antalyaspor'dan altın değerinde 3 puan!

ANTALYASPOR'U KİM ÇALIŞTIRIYOR?
Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz haftalarda Sami Uğurlu ile anlaşmıştı.
