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Spor
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:39

Samsunspor, Avukat Refik Moral’ın hayatını kaybettiğini duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı gibi birçok görevi üstlenen Av. Refik Moral’ın 79 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Samsunspor, Avukat Refik Moral’ın hayatını kaybettiğini duyurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:39

Samsunspor Kulübü, geçmiş dönemlerde kulüp yönetiminde birçok önemli görev üstlenen Av. Refik Moral’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkan vekilliği ve genel sekreterliğin yanı sıra disiplin kurulu ile divan heyeti başkanlığı görevlerinde de bulunan Moral’ın 79 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. 
 

Samsunspor, Avukat Refik Moral’ın hayatını kaybettiğini duyurdu!

SAMSUNSPOR’DAN HÜZÜNLENDİREN AÇIKLAMA

Samsunspor camiasının yaptığı açıklamada "Kulübümüzde geçmiş dönemlerde disiplin kurulu başkanı olarak görev yapan ve camiamıza değerli katkılar sunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Refik Moral'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kıdemli avukat Moral için cenaze programı belirlendi. Av. Moral’ın naaşının 8 ekim 2026 Perşembe günü saat 10.30’da Büyük Camii’ne getirileceği öğrenildi. Merhum, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
 

 

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#Samsun
#Samsunspor Kulübü
#Refik Moral
#Samsun Büyük Camii
#Kıranköy Mezarlığı
#Spor
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