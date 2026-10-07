Samsunspor, Avukat Refik Moral’ın hayatını kaybettiğini duyurdu!

Samsunspor Kulübü, geçmiş dönemlerde kulüp yönetiminde birçok önemli görev üstlenen Av. Refik Moral’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkan vekilliği ve genel sekreterliğin yanı sıra disiplin kurulu ile divan heyeti başkanlığı görevlerinde de bulunan Moral’ın 79 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.



SAMSUNSPOR’DAN HÜZÜNLENDİREN AÇIKLAMA

Samsunspor camiasının yaptığı açıklamada "Kulübümüzde geçmiş dönemlerde disiplin kurulu başkanı olarak görev yapan ve camiamıza değerli katkılar sunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Refik Moral'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kıdemli avukat Moral için cenaze programı belirlendi. Av. Moral’ın naaşının 8 ekim 2026 Perşembe günü saat 10.30’da Samsun Büyük Camii’ne getirileceği öğrenildi. Merhum, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

