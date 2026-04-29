Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a hak mahrumiyeti cezası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarındaki ihlallerle ilgili Hukuk Müşavirliğinin sevklerini görüştü. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi.
PFDK, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a Trabzonspor müsabakası sonrası "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.
PFDK, TÜMOSAN Konyaspor'a 440 bin lira, Trabzonspor'a 240 bin lira, Samsunspor'a 220 bin lira, Fenerbahçe'ye 35 bin lira para cezası uyguladı.