Samsunspor Eyüpspor'u son dakikada yıktı: Kırmızı kart sonrasında art arda goller!

Samsunspor, ilk yarıyı yenik kapattığı maçta Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Esasen ise karşılaşmanın 45+2. dakikasında Metehan Altunbaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamadı.

SAMSUNSPOR'DAN SON DAKİKA SÜRPRİZİ!

Son 9 Süper Lig maçında ikinci galibiyetini alan Samsunspor, Eyüpsporlu Denis Radu'nun 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi! Kırmızı beyazlılar, Marius Mouandilmadji (76) ve Afonso Sousa (90+4) ile skor tabelasını değiştirdi. Bu sonuçla birlikte küme hattındaki Eyüpspor; 22 puanla 16. sırada konumlanırken, Samsunspor ise 39 puana yükselerek 7. sırada yer aldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Selim Şenöz.

ikas Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Claro, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Calegari (Dk. 75 Torres), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 84 Taşkın İlter), Radu, Raux Yao (Dk. 78 Pintor), Metehan Altunbaş (Dk. 84 Abdou Sy).

Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 83 Borevkovic), Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Mendes (Dk. 83 Zeki Yavru), Yalçın Kayan (Dk. 70 Coulibaly), Ntcham (Dk. 70 Sousa), Emre Kılınç, Ndiaye, Mouandilmadji.

Goller: Dk. 45+2 Metehan Altunbaş (Penaltıdan) (ikas Eyüpspor), Dk. 76 Mouandilmadji, Dk. 90+4 Sousa (Samsunspor).

Kırmızı Kart: Dk. 61 Radu (İkas Eyüpspor).

Sarı Kartlar: Dk. 8 Emre Kılınç, Dk. 90+5 Sousa, Dk. 90+5 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 66 Legowski, Dk. 90+5 Anıl Yaşar, Dk. 90+6 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor).