Editor
 Burak Ayaydın

Samsunspor Fatih Karagümrük deplasmanında takıldı: Thorsten Fink'ten ilk maçında beraberlik!

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşılaştı. Thorsten Fink yönetiminde ilk lig maçına çıkan Karadeniz ekibi, İstanbul'dan beraberlikle döndü.

Samsunspor Fatih Karagümrük deplasmanında takıldı: Thorsten Fink'ten ilk maçında beraberlik!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.02.2026
23:47
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
23:47

Fatih Karagümrük ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 0-0'lık skorla puanları paylaştı. Bu beraberlikle Samsunspor'un puanı 31 olurken, Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, Thorsten Fink yönetimindeki ilk lig maçından beraberlikle ayrıldı.

Samsunspor Fatih Karagümrük deplasmanında takıldı: Thorsten Fink'ten ilk maçında beraberlik!

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı).

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Samsunspor Fatih Karagümrük deplasmanında takıldı: Thorsten Fink'ten ilk maçında beraberlik!

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR'UN BİR ÖNCEKİ ANTRENÖRÜ KİMDİ?
Karadeniz temsilcisi, Thomas Reis ile yollarını ayırmıştı.
#Futbol
#Spor
