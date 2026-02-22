Samsunspor Fatih Karagümrük deplasmanında takıldı: Thorsten Fink'ten ilk maçında beraberlik!

Fatih Karagümrük ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 0-0'lık skorla puanları paylaştı. Bu beraberlikle Samsunspor'un puanı 31 olurken, Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, Thorsten Fink yönetimindeki ilk lig maçından beraberlikle ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı).

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).