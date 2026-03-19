Samsunspor Rayo Vallecano deplasmanında | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi'nde, Rayo Vallecano ve Samsunspor karşılaşıyor. Hakem Sascha Stegemann'ın düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 23.00 itibarıyla başlayacak.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Valentin, Ciss, Frutos, Palazon, Garcia, Alemao.

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Makoumbou, Celil, Mendes, Holse, Emre, Mouandilmadji.

SAMSUNSPOR İLK MAÇTA TURU ZORA SOKMUŞTU

Temsilcimiz, eşleşmenin ilk maçını kendi sahasında 3-1 kaybetmiş ve İspanya deplasmanı öncesinde turu zora sokmuştu. İlave olarak da Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. Ayrıca iki farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmaya gidecek.

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Samsunspor’da UEFA listesinde olmayan Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan ve sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin; bu akşam forma giyemeyecek.