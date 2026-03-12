Samsunspor-Rayo Vallecano UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu Canlı Maç Anlatımı

Kategoriler
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Şimdiye kadar başarılı bir çizgi izleyen temsilcimiz Samsunspor, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'yu ağırlıyor.
Çeyrek finale kalma mücadelesinin verileceği maç, Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı olarak görev yapan FIFA kokartlı hakem Marian Barbu tarafından yönetilecek.
Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji
Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss, Lopez, Palazon, Garcia, Akhomach, Alemao