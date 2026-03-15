Samsunspor son dakikada kazandı: Süper Lig'de kritik galibiyet!

Samsunspor, Kayserispor'u 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibinin golleri 31. dakikada Antoine Makaumbou ve 90+3'te Logi Tomasson ile gelirken, konuk takım ise Toni Borevkovic (46, KK) ile skor yaptı.

SAMSUNSPOR NEFES ALDI

Fenerbahçe ve Rayo Vallecano'ya art arda kritik maçlar kaybeden Samsunspor, bugünkü son dakika golüyle adeta nefes aldı ve 35 puana yükseldi.

KAYSERİSPOR ATEŞ HATTINDA

Karadeniz'deki mağlubiyetle 20 puanda kalmaya devam eden Kayserispor, lig tablosunda 17. sırada konumlandı.