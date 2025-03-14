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 | Burak Ayaydın

Samsunspor'a FIFA'dan haber geldi! 1 Temmuz'da sona eriyor

Reeder Samsunspor'un transfer yasağı resmen kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın FIFA ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlandı ve Reeder Samsunspor için 'transfer yapabilirler' kararı çıktı.

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Samsunspor'a FIFA'dan haber geldi! 1 Temmuz'da sona eriyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 18:38

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, 1 Temmuz tarihi itibarıyla tekrar transfer yapabilecek. Karadeniz ekibinin iki dönemlik transfer yasağı vardı ve kritik konu Yüksel Yıldırım tarafından FIFA ile görüşülmüştü.

REEDER SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Yapılan verimli görüşmenin sonucunda, FIFA’dan sizlerin uzun süredir sabırla beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. An itibarıyla, FIFA’dan resmi onay yazısını aldık. 2025/26 futbol sezonunun yaz transfer dönemi başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2025 itibarıyla transfer tahtamız açılacak ve yeni transferlerimizi resmen kaydetmeye başlayacağız. İnanın, çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak tüm bu zorluklarda hep birlikte kenetlendik ve herkese ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterdik. FIFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde verdiğimiz hukuk mücadelesi süresince ve bu sürecin her aşamasında, Samsunspor’u ve bizleri bir an olsun yalnız bırakmayıp sabırla ve sükûnetle desteklediğiniz, Atatürklü armamızın peşinden fedakarca koştuğunuz için her birinize sonsuz teşekkür ediyoruz."

Taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda geride kalan tüm maçlarda takımın yalnız bırakılmaması ve 90 dakika desteklenmesi istendi.

https://x.com/Samsunspor/status/1900466236313530861

Sıkça Sorulan Sorular

YÜKSEL YILDIRIM'IN DİĞER KULÜBÜ NEREDEDİR?
Samsunspor başkanı, ayrıca Fransa'daki Dunkerque Kulübü'nün de sahibidir.
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#Spor
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