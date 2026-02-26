Menü Kapat
Spor
Samsunspor'da Avrupa zaferi sonrasında galibiyet kritikleri!

Samsunspor, Şkendiya'yı eledi ve Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı. Samsunsporlu futbolcular, tarihi geceye özel açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'da Avrupa zaferi sonrasında galibiyet kritikleri!
, Şkendiya karşısında 4-0 galip geldi. Mücadele sonrasında süreci değerlendiren Samsunsporlu futbolcular, takım olarak başardıklarına dikkat çekti.

Samsunspor'da Avrupa zaferi sonrasında galibiyet kritikleri!

SAMSUNSPOR'DA CHERIF NDIAYE'DEN TARAFTARA MESAJ

"Öncelikle ilk yarıdaki performansımıza bakınca küçük detaylarda sıkıntılar vardı. Hocamız bizle konuştu devrede, düşüncelerini aşıladı. Buraya gelen taraftarımıza da teşekkürler. En iyi şekilde bir sonraki maça odaklanacağız. Taraftarımıza yaptığım harekette şunu belirtmek istedim; benden gol bekliyorlardı, ben elimden geleni yapıyordum ama gol atamıyordum, bugün attım. İnşallah gol atmaya devam ederim."

Samsunspor'da Avrupa zaferi sonrasında galibiyet kritikleri!

OLIVIER NTCHAM SONRAKİ TURA DEĞİNDİ

"Aldığımız galibiyet, harika oldu. İlk yarıda biraz zorlandık. Sonrasında bulduğumuz golle oyunu açtık. Maçı kendi istediğimiz gibi oynamaya başladık. Sonradan 3 gol daha attık. Sonrasında kendi oyunumuzu daha rahat sergileyebildik. Hem Shakhtar hem Rayo iyi rakipler. Çok iyi oyunculara sahipler. Topla oynamasını bilen takımlar. Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz."

Samsunspor'da Avrupa zaferi sonrasında galibiyet kritikleri!

MARIUS MOUANDILMADJI HÜCUM HATTINDAKİ FORMASYONU ANLATTI

"Gösterdiğim performans nedeniyle kendim ve takımımla gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarım olmadan, Konferans Ligi'ndeki 8 maçta 7 gol atamazdım. Attığım gollerle takımıma destek olduğum için çok mutluyum. Ekip olarak iyi olmasak, Konferans Ligi'nde en skorer oyuncu olamazdım. Bu şekilde iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Alacağımız iyi sonuçlarla şehrimizi mutlu etmek istiyoruz. Çift forvette kendimi rahat hissettim. Elimizden geleni yaptık maçta. Hem ben hem Cherif gol attık. En önemlisi takıma katkı sağlamak. Birlikte oynamak biraz rahattı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz ama bu karar hocamızın."

https://x.com/Samsunspor/status/2027110126994293190?s=20

SAMSUNSPOR ŞKENDIYA KARŞISINDA TOPLAM KAÇ GOL ATTI?
Temsilcimiz; ilk maçı 1-0, ikinci mücadeleyi de 4-0 kazanmıştı.
