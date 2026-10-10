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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:24

Samsunspor'da Fink, istifa sorusuna yanıt verdi! "Ben bir savaşçıyım"

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Ligdeki 5. yenilgisini yaşayan kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Thorsten Fink, istifa edip etmeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı. Fink, "Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı bir insanım. Burada vermiş olduğumuz birikimlerimiz var. Takımda gelecek adına umut vaat eden kalite olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Samsunspor'da Fink, istifa sorusuna yanıt verdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:24

'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken Karadeniz derbisinde ile , Samsun'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak puanını 13'e yükseltti. Ligdeki 5. yenilgisini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Samsunspor'da Fink, istifa sorusuna yanıt verdi! "Ben bir savaşçıyım"

Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'da Fink, istifa sorusuna yanıt verdi! "Ben bir savaşçıyım"

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Thorsten Fink, "Böyle bir derbiden sonra kendi evimizde 3-0 mağlubiyetten sonra konuşmak zor. Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. İkili mücadelede değil, hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor iyi olan taraftı. İstemiş olduğumuz sonuç bu değil. Bu sonuçlar futbolda olabiliyor. İkinci yarı iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Trabzonspor haklı galibiyet aldı. Oyuncularımızı tekrardan kaldırmamız gerekiyor. Peş peşe 5 maç kaybettiğimiz için öz güven kaybettiğimizi söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Samsunspor'da Fink, istifa sorusuna yanıt verdi! "Ben bir savaşçıyım"

İSTİFA SORUSUNA YANIT VERDİ

İstifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine konuşan Fink, "Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı bir insanım. Burada vermiş olduğumuz birikimlerimiz var. Takımda gelecek adına umut vaat eden kalite olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımıza da idmanda güzel mesajlar verdik. Bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Diğer taraftan kartlar konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce de söyledim ben savaşçı biriyim. Bunu değiştirebilirim. Ben devam etmek istiyorum, burada kalmak istiyorum. Taraftarımıza daha önce de çok güzel izlettiğimizi biliyorum. Bunu tekrar gösterebiliriz. Ama bugüne kadar bunu maalesef gösteremedik. Bunu kulübün alması gereken bir karar. Benim doğru hoca olduğumu düşünürse ben buradayım. Ama kulübümüz böyle bir durumdan çıkmak için doğru bir insan olmadığımı düşünüyorsa oturur konuşuruz" diye konuştu.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#Karadeniz Derbisi
#Thorsten Fink
#Spor
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