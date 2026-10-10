Trabzonspor'da Melih Kabasakal'dan özür açıklaması! "Mazereti olamaz" dedi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının dikkati çeken maçlarından birinde Samsunspor ile Trabzonspor, Samsun'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadeleyi ilk yarıda Muçi, Nwaiwu ve Dju'nun attığı gollerle 3-0 kazandı.

Trabzonspor'da 30 yaşındaki milli oyuncu Melih Kabasakal, karşılaşmanın 43. dakikasında Samsunspor'dan Elliot Watt ile girdiği ikili mücadelenin ardından rakibine yaptığı müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MELİH KABASAKAL ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, mücadelenin ardından yaşanan pozisyona ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Gördüğü kartın hiçbir mazereti olamayacağını belirten Kabasakal, camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

Maçtaki yüksek motivasyonunun kontrolsüz bir harekete dönüştüğünü vurgulayan Melih Kabasakal, açıklamasında, "Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu. Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım." dedi.

Sorumluluğunun farkında olduğunu kaydeden deneyimli futbolcu, "Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor taraftarından içtenlikle özür diliyorum. Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.