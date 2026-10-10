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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:12

Trabzonspor'da Reis, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi! "Maçı hak eden taraf bizdik"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, "Maçın genelinde iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Reis, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:12

'de 7. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadeleyi ilk yarıda Muçi, Nwaiwu ve Dju'nun attığı gollerle 3-0 kazandı ve puanını 13'e yükseltti.

Trabzonspor'da Reis, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi! "Maçı hak eden taraf bizdik"

Trabzonspor'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Reis, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi! "Maçı hak eden taraf bizdik"

Haklı bir galibiyet aldıklarını ifade eden Thomas Reis, "Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş olduk. İyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. Maça iyi başlangıç yaptık. Kırmızı karta kadar tek bir hata yaptık. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim" dedi.

Trabzonspor'da Reis, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi! "Maçı hak eden taraf bizdik"

Maçın tamamında hak eden tarafın kendileri olduğunun altını çizen Reis, "Rakibin topları direkten döndü. Önce yan direk sonra üst direkten yan toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini de hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takımım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Zor bir durumdalar, şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil. Normalde bu tür durumlar çok kolay değil. Belki ufak bir hata olarak nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Melih çok üzüldü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde. Yardımcı olabilmek için iyi bir performans gösterdiler. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldu" diye konuştu.

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#Samsun
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#Thomas Reis
#Spor
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