Samsunspor'da galibiyet hasreti devam ediyor: Berabere kaldılar!

Gençlerbirliği ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar; Marius ile 38. dakikada öne geçerken, ev sahibi ise Koita ile 60. dakikada karşılık verdi ve kritik mücadele 1-1 berabere sona erdi. Bu skorun ardından Gençlerbirliği puanını 19 yaparken, Samsunspor da 26 puana yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Kerem Ersoy.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Niang), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Fıratcan Üzüm), Koita (Dk. 83 Abdurrahim Dursun).

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Diabete, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Mendes (Dk. 84 Tomasson), Yalçın Kayan (Dk. 65 Ntcham), Tahsin Bülbül (Dk. 65 Elayis Tavşan), Mouandilmadji.

Goller: Dk. 38 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 60 Koita (Gençlerbirliği).

Sarı Kartlar: Dk. 63 Yunus Emre Çift, Dk. 66 Ntcham (Samsunspor).