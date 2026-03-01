Samsunspor'da Thorsten Fink'in Süper Lig sıkıntısı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Samsunspor ile Gaziantep FK sahaya çıktı. Karadeniz'deki zorlu müsabaka golsüz sonuçlanırken, Thorsten Fink de henüz ligde galibiyetle tanışamadı.

SAMSUNSPOR'DA SIKINTILI DÖNEMLER

Thomas Reis'ten görevi devraldıktan sonra Samsunspor ile 4 karşılaşmaya çıkan Thorsten Fink, Avrupa'daki Şkendiya maçlarını kazanmış ama Süper Lig'deki ilk maçında Karagümrük ile berabere kalmıştı! An itibarıyla ise deneyimli çalıştırıcı, iç sahadaki Gaziantep FK maçından da 1 puanla ayrıldı ve kırmızı beyazlıların Avrupa hedefi yolunda kritik bir viraja giriş yaptı! Zira Samsunspor, dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın 14 puan gerisinde kaldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi.

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 76 Soner Gönül), Yunus Emre Çift, Celil Yüksel (Dk. 89 Diabate), Yalçın Kayan (Dk. 76 Makoumbou), Elayis Tavsan, Assoumou (Dk. 25 Holse), Moundilmadji (Dk. 76 Ndiaye).

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mujakic, Abena (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Camara (Dk. 57 Gidado), Ogün Özçiçek (Dk. 67 Maxim), Rodrigues, Lungoyi, Kozlowski (Dk. 79 Gassama), Bayo (Dk. 79 Yusuf Karhan Kabadayı).

Sarı kartlar: Dk. 36 Yalçın Kayan (Samsunspor), Dk. 58 Nazım Sangare, Dk. 72 Lungoyi, Dk. 77 Kozlowski (Gaziantep FK).