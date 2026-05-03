Samsunspor'da Thorsten Fink'ten 4-1'lik Galatasaray zaferi yorumu! "Fantastik bir maç oldu"

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı lider Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza attı. Ligdeki 12. zaferini yaşayarak puanını 48'e yükselten Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Thorsten Fink, Galatasaray galibiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fink, "Taraftarımız önünde böyle bir skorla galip gelmek bizim adımıza sevindiriciydi" dedi.

Samsunspor'da Thorsten Fink'ten 4-1'lik Galatasaray zaferi yorumu!
'de 32. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında lider , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Samsunspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri Mouandilmadji (2) ve Ndiaye (2) atarken Galatasaray'ın tek golü Yunus Akgün'den geldi.

Lider Galatasaray, bu sonuçla haftayı 74 puanla kapatırken Samsunspor ise ligdeki 12. galibiyetini alarak puanını 48'e yükseltti.

Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR SKORLA GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Fink, fantastik bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek Galatasaray karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Galibiyeti Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a armağan eden Thorsten Fink, "Oyunun ilk dakikalarında rakibin defans arkası koşularına cevap veremedik ve geriye düştük. Sonrasında takım halinde iyi reaksiyon gösterdik. İki forvetimiz de etkileyici performans gösterdi. Hem defans arkası koşu yapmada hem de sırtı dönük oyunda iyi oynadılar. Carlo Holse ve Tanguy Coulibaly de çok iyi oynadı. Diğer oyuncularımız da güzel performans gösterdi. Taraftarımız önünde böyle bir skorla galip gelmek bizim adımıza sevindiriciydi. Biz Fenerbahçe ya da Galatasaray için oynamıyoruz. Sadece Samsunspor için oynuyoruz. Açız, öz güvenimiz de yerinde. Böyle bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Thorsten Fink, takımın sahadaki dizilişi hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Dizilişimiz 3-5-2 şeklindeydi. Başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Yunus ilk başlarda bize sıkıntı çıkardı. Yalçın Kayan'ı Yunus'la eşleştirdim. Sonrasında iyi bir performans gösterdik. Dizilişimizi çözmek kolay değil. Oyuncularımız adam adama oynadı ve bunu da çok iyi bir şekilde başardı. Rakibimizin önde baskı yapacağını biliyorduk. Defans hattını da önde tutuyorlar. İki uzun forvetle oynadık. Birinin topu tutması, diğerinin de koşu yapması gerekiyordu. Böyle bir strateji benimsedik. Fantastik bir maç oldu. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. Biz bir takım olduğumuzu bugün gösterdik. Kendi oyun planımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Hakemin katkısı olmadan bir maçı kazanabiliyorsanız o maç çok önemli hale geliyor. Hedefimiz belli. Son 2 maçı da kazanmamız gerekiyor. Küçük de olsa Avrupa şansı var. Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

