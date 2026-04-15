Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Beşiktaş, pazar günü Samsun'da kozlarını paylaşacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Samsunsporlu Rick van Drongelen, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi! "Hedefimiz galibiyet" Samsunsporlu savunma oyuncusu Rick van Drongelen, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunarak hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti. Rick van Drongelen, Beşiktaş maçının zor geçeceğini ancak kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajını kullanmak istediklerini söyledi. Drongelen, kalan 5 maçta en iyi sonuçları almak istediklerini ve bu sürece Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını ifade etti. Hollandalı futbolcu, yeni teknik direktör Thorsten Fink ile birlikte gelişmeye devam ettiklerini ve hocanın sistemine adapte olduklarını belirtti. Bu sezon 41 maçta forma giyen van Drongelen, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Samsunspor'da Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen, katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Drongelen, hafta sonu oynayacakları zorlu Beşiktaş mücadelesiyle ilgili de konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajını kullanıp karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Son haftalara moralli girmek için Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten van Drongelen, "Önümüzde önemli bir süreç var. Son 5 maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu sürece Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışarak bu maça hazırlanıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın sistemine adapte oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş maçında da hedefimiz galibiyet" dedi.

Rick van Drongelen, bu sezon kırmızı-beyazlı formayı 40'ı ilk 11'de olmak üzere 41 maçta gitdi. Drongelen, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.