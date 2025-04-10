Şanlıurfaspor olağanüstü genel kurul kararı!

İstanbul
Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı. Konuyla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından açıklama geldi.
TFF 1 Lig temsilcisi Şanlıurfaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kongrenin kulüp tesislerinde 28 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyuruldu.
https://x.com/Sanliurfaspor/status/1910387707634647115
Söz konusu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun, 5 Mayıs Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.