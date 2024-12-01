Schumacher'in gizli fotoğraflarını için 13 milyon sterlin istemişlerdi! Biri Türk 3 kişilik çete hakkında savcı raporu açıklandı

01 Aralık 2024 14:35 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:36

Bitkisel hayattaki F1 efsanesi Michael Schumacher'in fotoğraflarını yayımlamak tehdidiyle ailesinden 13 milyon sterlin isteyen biri Türk 3 kişilik çetenin planının detayları açıklandı.

2013'teki Fransa'da kayak kazası geçirdikten sonra bitkisel hayata geçen Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tıbbi fotoğraflarının karanlık ağda sızdırılmasını önlemek için milyonlarca dolar talep eden üç adam hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İŞTEN ÇIKARILACAĞINI ANLAYINCA...

Wuppertal Savcılığı konuya ilişkin Eylül 2024'te açtığı davada baş sanık olarak Schumacher'in eski korumalarından biri olan Markus Fritsche'i gösterdi. Dava dosyasına göre Markus Fritsche, kazadan sonra Schumacher'in eşi Corina Schumacher tarafından işe alındı. Şu an 53 yaşında olan Fristche'e 8 yıl boyunca tamamen güvenen Corina Schumacher, ona Michael'ın bakım sürecine erişim hakkı verdi. Ancak aile bakım planında değişiklik yapmaya karar verdiğinde ve Fritsche'e artık ona ihtiyaç duymadıklarını bildirdi. Bunun üzerine Fritsche bir gasp çetesi kurarak hain planını hayata geçirdi.

ÇETENİN BİR ÜYESİ TÜRK ÇIKTI

Almanya'daki savcılara göre Fritsche, aileye şantaj yapmak için uzun yıllardır arkadaşı olan Yılmaz Toztürkan ve bilişim uzmanı oğlunu görevlendirdi. 53 yaşındaki eski koruma, Schumacher'le ilgili yaklaşık 1.500 fotoğraf, 200 video ve kapsamlı kişisel tıbbi notun internette yayınlanmasını engellemek için yaklaşık 13 milyon sterlin gibi talep etti.

DURUŞMA GELECEK AY GÖRÜLECEK

İngiliz basınından Daily Mail'e göre , bu son derece hassas malzemenin çoğu, işten çıkarılacağını anlayan Fitch trafından Schumacher'in malikanesinden dört USB bellek ve iki sabit diskle çıkarıldı.