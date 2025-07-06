Selçuk İnan'a Juventuslu orta saha: Kocaelispor'da transfer resmiyet kazandı!

Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın onayıyla Joseph Nonge transferi gerçekleştirildi. Yeşil siyahlılar, genç futbolcu için transfer duyurusu yaptı.

KOCAELİSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende’nin kulübümüze nihai transferi konusunda İtalya Futbol Federasyonu'na tescilli Juventus Football Club ile mutabakata varılmış olup, Futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecektir."

JOSEPH NONGE'NİN PERFORMANSI

Geçen sezonu Troyes ve Servette'de kiralık olarak geçiren Joseph Nonge, toplamda 16 maça çıktı ve 879 dakika sahada kaldı. Ayrıca bu süreçte 1 kez de gol sevinci yaşayan Belçikalı, Kocaelispor'da çıkış yakalamaya çalışacak.