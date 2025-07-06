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 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan'a Juventuslu orta saha: Kocaelispor'da transfer resmiyet kazandı!

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'dan Joseph Nonge hamlesi geldi. Körfez temsilcisi, Juventuslu Joseph Nonge'nin transferini resmen duyurdu.

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Selçuk İnan'a Juventuslu orta saha: Kocaelispor'da transfer resmiyet kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 00:20

'da 'ın onayıyla transferi gerçekleştirildi. Yeşil siyahlılar, genç futbolcu için duyurusu yaptı.

Selçuk İnan'a Juventuslu orta saha: Kocaelispor'da transfer resmiyet kazandı!

KOCAELİSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende’nin kulübümüze nihai transferi konusunda İtalya Federasyonu'na tescilli Football Club ile mutabakata varılmış olup, Futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecektir."

Selçuk İnan'a Juventuslu orta saha: Kocaelispor'da transfer resmiyet kazandı!

JOSEPH NONGE'NİN PERFORMANSI

Geçen sezonu Troyes ve Servette'de kiralık olarak geçiren Joseph Nonge, toplamda 16 maça çıktı ve 879 dakika sahada kaldı. Ayrıca bu süreçte 1 kez de gol sevinci yaşayan Belçikalı, Kocaelispor'da çıkış yakalamaya çalışacak.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSEPH NONGE'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Kocaelispor bonservis hakkında resmi bilgilendirme yapmazken, futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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#Joseph Nonge
#Spor
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