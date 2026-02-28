Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçına çarpıcı analiz!

Kategoriler
Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın kısa analizini yaptı.
"Mücadele seviyesi yüksek bir maç bekliyordum, bu şekilde geçeceğini tahmin etmiştim. İyi mücadele ettik. Oyun kurmak kolay değil, Beşiktaş da bize aynı şekilde baskı yaptı. Ortada bir maçtı. Golü kim atarsa, o kazanacak gibi gidiyordu. Duran toplara çok mesai harcıyorum, hem defansif, hem de ofansif. Bireysel özellikler etkili oluyor. Beşiktaş'ın güçlü oyuncuları var. Savunmaya çalıştık. Bu şekilde gol yemek ve kaybetmek çok üzücü. Beşiktaş'ı tebrik ederim."