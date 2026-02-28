Menü Kapat
TGRT Haber
Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçına çarpıcı analiz!

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve Beşiktaş karşılaştı. Yeşil siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, zorlu mücadele sonrasında kritik noktalara dikkat çekti.

Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçına çarpıcı analiz!
KAYNAK:
beIN Sports
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 19:55

Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın kısa analizini yaptı.

Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçına çarpıcı analiz!

SELÇUK İNAN'DAN BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇARPICI ANALİZ!

"Mücadele seviyesi yüksek bir maç bekliyordum, bu şekilde geçeceğini tahmin etmiştim. İyi mücadele ettik. Oyun kurmak kolay değil, Beşiktaş da bize aynı şekilde baskı yaptı. Ortada bir maçtı. Golü kim atarsa, o kazanacak gibi gidiyordu. Duran toplara çok mesai harcıyorum, hem defansif, hem de ofansif. Bireysel özellikler etkili oluyor. Beşiktaş'ın güçlü oyuncuları var. Savunmaya çalıştık. Bu şekilde gol yemek ve kaybetmek çok üzücü. Beşiktaş'ı tebrik ederim."

Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçına çarpıcı analiz!
Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ GELECEK HAFTA KİMİNLE KARŞILAŞACAK?
Kartal, kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
#Spor
#Spor
