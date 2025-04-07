Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK son anda yıkıldı: Göztepe ile puanlar paylaşıldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yüksek mücadeleyle geçen maç, ev sahibinin son dakikada bulduğu golle berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1 sona ererken, goller ise Halil Dervişoğlu (48) ve Kubilay Kanatsızkuş'tan (90+4) geldi.

GÖZTEPE 1-1 GAZİANTEP FK

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadelenin 45. dakikasında ev sahibinde Romulo penaltı kaçırırken, konuk ekip ise 48'de Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Akabinde ise son anlara kadar bir daha gol olmayan karşılaşmada, 90+4'te Kubilay Kanatsızkuş sahneye çıktı ve ev sahibi Göztepe adına maçın skorunu belirledi: 1-1.

GÖZTEPE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Gaziantep FK haftayı 39 puanla kapatırken, ligde üst üste 3. beraberliğini alan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan Göztepe de puanını 39'a yükseltti.

https://x.com/Goztepe/status/1909320987629302251