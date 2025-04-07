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Editor
 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK son anda yıkıldı: Göztepe ile puanlar paylaşıldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yüksek mücadeleyle geçen maç, ev sahibinin son dakikada bulduğu golle berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.

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Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK son anda yıkıldı: Göztepe ile puanlar paylaşıldı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 22:35

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1 sona ererken, goller ise Halil Dervişoğlu (48) ve Kubilay Kanatsızkuş'tan (90+4) geldi.

GÖZTEPE 1-1 GAZİANTEP FK

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadelenin 45. dakikasında ev sahibinde Romulo penaltı kaçırırken, konuk ekip ise 48'de Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Akabinde ise son anlara kadar bir daha gol olmayan karşılaşmada, 90+4'te Kubilay Kanatsızkuş sahneye çıktı ve ev sahibi Göztepe adına maçın skorunu belirledi: 1-1.

Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK son anda yıkıldı: Göztepe ile puanlar paylaşıldı!

GÖZTEPE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Gaziantep FK haftayı 39 puanla kapatırken, ligde üst üste 3. beraberliğini alan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan Göztepe de puanını 39'a yükseltti.

https://x.com/Goztepe/status/1909320987629302251

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE KUPADA YARI FİNALE HANGİ SKORLA ÇIKMIŞTI?
İzmir temsilcisi, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçmiş ve adını son 4'e yazdırmıştı.
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#göztepe
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#gaziantep fk
#gaziantep fk
#Trednyol Süper Lig
#selçuk inan
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