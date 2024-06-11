Semih Kılıçsoy, dünya devi Bayern Münih'in radarına girdi
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi.
Teknik Direktörlük koltuğuna Giovanni Van Bronckhorst’u getiren Beşiktaş’ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bronckhorst’un raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler olabilir.
Geçtiğimiz sezona damgasını vuran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy için dev kulüpler harekete geçti. EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösterecek olan yıldız oyuncuya Bayern Münih kancayı taktı.
BAYERN MÜNİH DEVREYE GİRDİ
Alman devi Bayern Münih yeni sezon için genç futbolcuları radarına alıyor. Alman devinin 16 yaşındaki Adu ve 18 yaşındaki Krattenmacher'i kadrosuna kattığı, şimdi de Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u istediği belirtiliyor.
Bild'in haberine göre Münih, bu kez gözünü Beşiktaş'ın 18 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy'a çevirdi.
DEV KULÜPLER PEŞİNDE
Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, "Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Leverkusen ve Stuttgart Semih'i takip ediyor" dedi.
Beşiktaş'ta 36 maça çıkan genç yıldız 12 gol 3 asistlik katkı sağladı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.