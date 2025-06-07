Semih Kılıçsoy için teklif ortaya çıktı! Premiere Lig ekibinden ilk temas

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u Premiere Lig ekibi Newcastle United transfer etmek istiyor. Daha önce Aston Villa'nın istediği oyuncu için teklif ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin diğer teklifleri değerlendirmek için transfere hemen cevap vermediği öğrenildi.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy dev kulüplerin radarında. Geçen sezon 20 milyon Euro’ya kadar transfer teklifi geldiği öne sürülen genç oyuncu için yine İngiltere’den bir takım harekete geçiyor. Bu sezon performansında düşüş yaşanan Kılıçsoy'a, Ada'dan teklifler gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki oyuncuya Newcastle United talip oldu.

NEWCASTLE UNITED TALİP OLDU

Fotomaç'ın haberine göre; İngilizler, menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu. Newcastle, Semih için kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Yönetim ise diğer teklifleri de görmek istediği için henüz Premier Lig temsilcisine yanıt vermedi.



SEMİH KILIÇSOY GİTMEK İSTİYOR

Semih Kılıçsoy'un yönetime ayrılmak istediğini ilettiği ve 19 yaşındaki yıldızın 'Bırakın gideyim' dediği ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2023'te altyapıdan A Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy 2 sezonda 85 karşılaşmada 16 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

