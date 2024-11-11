Semih Kılıçsoy kararı! PSG, Viktör Gyökeres gelse de Beşiktaş'a teklif yapacak

11 Kasım 2024 15:26 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:34

Süper Lig ve Avrupa'da puan kayıpları yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta devre arasında gelecek veya gidecek oyuncular merak ediliyor. Avrupa devleri özellikle genç yıldız Semih Kılıçsoy'u anıyor. Fransız devi PSG'nin Viktör Gyökeres gelse de Kılıçsoy için kararını verdiği iddia edildi.

Giovanni van Bronchorst teknik direktörlüğünde sezona bomba gibi başlayan Beşiktaş art arda puan kayıplarıyla Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kaldı. Son olarak RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, milli arada çalışmalarını hızlandıracak. Beşiktaş’ın bir sonraki maçlarda puan kaybı yaşamamak için devre arasında transfer takviyesi yapmak istediği öne sürülüyor. Listeye birçok yıldız isim gireceği düşünülürken takımdan ayrılacak futbolcular da gündemde.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN BOMBA TRANSFER İDDİASI

Genç yetenek Semih Kılıçsoy ile ilgili çeşitli transfer iddiaları gündeme geliyor. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcu, Van Bronckhorst'un gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlandı.

PSG, GYÖKERES GELSE DE TEKLİF YAPACAK

Az süre almasına rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmeyen genç oyuncu dünya devi PSG’nin radarına girdi. Fransız basını PSG’nin Kılıçsoyu transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde Ligue 1 ekibinin 19 yaşındaki futbolcu için sezon başında 20 milyon Euro bonservis + 8 milyon Euro bonus içeren bir teklif yaptığını ve ocak ayında müzakerelerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Haberde ayrıca PSG'nin Sporting'in yıldız golcüsü Viktör Gyökeres ile de ilgilendiği ve İsveçli forvet gelse de gelmese de kış transfer döneminde Semih Kılıçsoy için hamle yapılacağı aktarıldı.