Semih Kılıçsoy'un geleceği belli oldu! Beşiktaş'ta Serdar Adalı'dan kritik karar

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Semih Kılıçsoy için kararını verdi. Başkan Serdar Adalı, Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'tan ayrılmasına sıcak bakıyor ve an itibarıyla ciddi teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Semih Kılıçsoy konusunda fikir değiştirdi ve genç yeteneğin gitmesine izin vermeyi gündemine aldı. Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir yapılanmaya gittiği dönemde, Semih Kılıçsoy için gelen ciddi teklifler değerlendirilecek ve iyi bir bonservis karşılığında ayrılık gerçekleşecek. Serdar Adalı, genç yetenekten gelecek olan transfer bedeliyle Beşiktaş'ın yapılanmasında önemli yatırımlar yapabileceklerine inanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAR ADALI'DAN SEMİH KILIÇSOY İÇİN TRANSFER KARARI

Ara transfer döneminde Newcastle United'ın yakından ilgilendiği Semih Kılıçsoy'un geleceği resmen şekillendi. Beşiktaş yönetimi, 15 milyon Euro karşılığında 19 yaşındaki genç hücumcu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor! Gelecek yaz döneminde transfer tekliflerini beklediğini menajerlere ileten Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un Avrupa'ya gitmesini ve kendini orada geliştirmesini istiyor. Ayrıca da siyah beyazlı ekipteki kritik yapılanmayı gözeten yönetim, Semih'in kazandıracağı yüklü meblağ ile yeni genç yetenekler transfer etmeye hazırlanıyor.

SEMİH KILIÇSOY'UN BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile 37 maça çıkan Semih, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. 15 milyon Euro değerindeki genç yetenek, toplamda 1920 dakika sahada kaldığı sürecin bazı anlarında etkileyici performanslar göstermiş ve takımı adına maçın gidişatını değiştirmişti.