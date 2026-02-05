Menü Kapat
 | Yasin Aşan

Şenol Güneş teknik direktörlüğü bıraktı mı? Tecrübeli teknik adamdan açıklama geldi

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşan Güneş, "Bilmiyorum. Onunla ilgili kararım yok. Beklentim de yok" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 16:45

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan, A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta kazandığı başarılarla hatırlanan teknik direktör Şenol Güneş, Kadıköy'de katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKACAK MI?

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinin geleceğiyle ilgili de konuştu. Yaklaşık bir senedir takım çalıştırmadığını anlatan Güneş, "Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum. Onunla ilgili kararım yok. Beklentim de yok. Yapay zekaya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Ben şu anda dinlenmeden yanayım. hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum. Teknik direktörlükle ilgili henüz net bir kararım yok." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NA KATILIRIZ"

A Milli Takım ile ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası için genel olarak çok büyük şansımız var. 'Garanti' demek doğru değil. Kağıt üzerinde Romanya, Slovakya ve Kosova'yı geçebiliriz. Takımın iyi bir ambiyansı var. İyi bir hocamız var. Yönetim ve Türkiye çok heyecanlı. Bizim dönemimizde yarım asır sonra Dünya Kupası'na katılmıştık. Şimdi de çeyrek asır sonra katılma şansımız var. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız." değerlendirmesinde bulundu.

SÜPER LİG'DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Şenol Güneş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Kağıt üzerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligde iddiası var. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça iki kulüp arasındaki rekabet, kavgaya dönüşüyor. Hak edenin kazanacağı bir yarış olması için kaybettiğin zaman karşı tarafa saygı duymalısınız. Şu anda böyle olmuyor. Kazanmak için hakem ve federasyon suçlanıyor. Bu dört takım, Türkiye'nin lokomotifi. Diğer takımlar da bu kulüpleri örnek alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, diğer takımlara örnek olmalılar."

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki performanslarına değinen Güneş, "Avrupa kupalarında mart ayını görüyoruz. Bu çok güzel. Yatırımlar çok büyük. Daha da iyi sonuçlar bekliyoruz. Samsunspor'un başarısını tebrik ediyorum. Tecrübeleri yok ama gayet iyi gidiyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeleri var. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şansı var. Lig aşamasında biraz aşağıda kaldı ama tekrar yukarıya çıkabilir. Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler çıkartabileceğini düşünüyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

#Futbol
#Spor
