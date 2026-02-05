Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Şampiyonluk yarışını ve ligden düşmeme mücadelesini yakından ilgilendiren birbirinden kritik karşılaşmada sahne olacak haftada futbolseverler alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 21. hafta maçları 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Ligde oynanacak toplam 9 mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) önemli bir açıklama geldi. TFF, karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
İşte Süper Lig'de 21. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:
7 Şubat Cumartesi
14.30 | Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Cihan Aydın
20.00 | Samsunspor - Trabzonspor: Alper Akarsu
8 Şubat Pazar
14.30 | Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
17.00 | Konyaspor - Göztepe: Yasin Kol
17.00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ozan Ergün
20.00 | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
9 Şubat Pazartesi
17.00 | Kayserispor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
20.00 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan