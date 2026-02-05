Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Şampiyonluk yarışını ve ligden düşmeme mücadelesini yakından ilgilendiren birbirinden kritik karşılaşmada sahne olacak haftada futbolseverler alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 21. hafta maçları 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Ligde oynanacak toplam 9 mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) önemli bir açıklama geldi. TFF, karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

İşte Süper Lig'de 21. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

7 Şubat Cumartesi

14.30 | Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 | Samsunspor - Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar

14.30 | Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 | Konyaspor - Göztepe: Yasin Kol

17.00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi

17.00 | Kayserispor - Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan