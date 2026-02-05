Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak toplam 9 karşılaşmada görev yapacak hakemler de belli oldu. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligdeki mücadelelerde düdük çalacak hakemler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 13:24

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Şampiyonluk yarışını ve ligden düşmeme mücadelesini yakından ilgilendiren birbirinden kritik karşılaşmada sahne olacak haftada futbolseverler alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 21. hafta maçları 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Ligde oynanacak toplam 9 mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) önemli bir açıklama geldi. TFF, karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

İşte Süper Lig'de 21. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

7 Şubat Cumartesi

14.30 | Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Cihan Aydın
20.00 | Samsunspor - Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar

14.30 | Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
17.00 | Konyaspor - Göztepe: Yasin Kol
17.00 | Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ozan Ergün
20.00 | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi

17.00 | Kayserispor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
20.00 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha! Sarı-kırmızılılar Altimira için devrede
Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.