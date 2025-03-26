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 | Eyüp Ensar Yeşil

Serdal Adalı TFF'yi istifaya davet etti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinde hakem olarak Yasin Kol'un görevlendirilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nü (TFF) istifaya çağırdı. Adalı, derbiyi yabancı hakemle yönetmesi talebinin geçerliliğini vurgulayarak, TFF'nin Türk hakemlerine güvenmediğini ve rekabeti körüklediğini söyledi.

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Serdal Adalı TFF'yi istifaya davet etti!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 18:45

TFF, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacağını açıklamasının ardından Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağırdı.

Derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için başvuruda bulunan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"HAKEM TALEBİNDE BULUNDUK"

TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduk. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur.

Adalet çağrımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır. Yerli hakem atama kararıyla TFF ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu herkese ilan etmiştir. Federasyon Başkanı başta olmak üzere hiç kimse Türk hakemlerine güvenin baskısı yaratmasın. Güven için kimseden nasihat alacak bir camia değiliz.

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İSTİFA SÖZLERİ

Hakemleri soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunu yönetmelerini bekleyemeyiz. TFF geçerliliğini kaybetmiştir. Bir önceki Başkan'dan en ufak bir farkı olmayan Başkan derhal istifa etmelidir. Adalete, eşitliğe hizmet eden, birazcık onur ve gururları varsa yönetim kurulundaki isimleri de istifaya davet ediyorum. Bu yapı içerisinde bulunmayı tercih etmeyecek insanlar vardır.

Türk futbolunun hiçbir paydaşı derbiye yabancı hakem atanmasından sonra gereken karşılığı vermemiştir. MHK kendi hakemlerine siz derbi yönetmeye yeterli değilsiniz diyen TFF'ye karşı hiçbir karşılık verememiştir. Biz imtiyaz istemiyoruz.

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'BUNDAN SONRA BÖYLE KONUŞACAĞIZ'

Galatasaray derbisine yabancı hakem istememizin diyetini, Zorbay Küçük denen zibidinin Gaziantep maçındaki skandal yönetimiyle ödedik. Biz bugüne kadar en çok canı yanan taraf olmamıza rağmen Türk hakemlerimize sahip çıktık. Madem bu dilden anlıyoruz, bundan sonra biz de böyle konuşacağız. Böyle bir futbol düzeninde bizim de vazifemiz camiamızın menfaatlarini bu kirli düzenden korumaktır.

Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir. Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umurumuzda değil.

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'HER KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız. Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz. TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz.

Serdal Adalı: TFF geçerliliğini kaybetti, Başkan derhal istifa etmeli
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#türkiye futbol federasyonu
#tff
#derbi
#Serdal Adalı
#Yabancı Hakem
#Hakem Talebi
#Hakem Kararı
#Spor
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