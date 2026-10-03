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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:04

Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunu sarsan hakem soruşturması ve gündemdeki iddialara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Futbolda köklü bir temizlik yapılması gerektiğini savunan Adalı, yabancı hakem ve yabancı VAR önerisini yineleyerek liglerin ertelenmesi çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:04

Türk futbolunda devam eden adli süreçler ve (MHK) etrafındaki tartışmalar sürerken, Başkanı ’dan radikal bir çıkış geldi. 

Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'

Katıldığı bir programda gündeme dair soruları cevaplayan Adalı, yaşanan sürecin sonuna kadar götürülmesi gerektiğini belirterek, adalet sağlanana kadar liglerin ertelenmesinin dahi değerlendirilebileceğini vurguladı.

Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'

"1 SENEDİR SÖYLEDİKLERİMİZ ADLİ MERCİLERE TAŞINDI"

Başkanlığı döneminde MHK ve hakem yönetimiyle ilgili rahatsızlıkları defalarca dile getirdiğini hatırlatan Adalı, soruşturma sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

"Adli süreç devam ederken konuşmak ne kadar doğru emin değilim ama bazı gerçekleri de dile getirmek gerekiyor. Görev sürem boyunca MHK’deki çarpıklıkları dilim döndüğünce anlattım, mücadelesini verdim. Bu sadece Beşiktaş’ın değil, tüm Türk futbolunun ortak sorunu. Son bir yıldır neyi savunduysak, bugün adli mercilerin gündemine geldi. Şu an bildiğim kadarıyla 7-8 kişi sorgulanıyor."

Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'

Amacının sadece Beşiktaş’ın haklarını korumak değil, Türk insanının keyfine gölge düşürülmesini engellemek olduğunu aktaran Adalı, temizliğin dip noktasına kadar gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

"GEREKİRSE 2 HAFTA DAHA OYNAMAYALIM, TEMİZLİK TAMAMLANSIN"

Soruşturmanın yarım kalmaması gerektiğini savunan Beşiktaş Başkanı, ve adli makamlara şu çağrıyı yaptı:

"Bir süreç başladıysa ne gerekiyorsa sonuna kadar yapılmalı. Gerekirse ligler 2 hafta daha ertelensin, her şey baştan aşağı temizlensin. Sonrasında bu konuları bir daha konuşmayalım. Koskoca Türkiye, ortak iradeyle 3 hafta içinde bu yükün altından kalkar. Adalet Bakanımızın paylaşımları da son derece kıymetli. İnşallah bu süreç tamamlanır ve Türk futbolu rahat bir nefes alır."

Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'

"YABANCI HAKEM VE YABANCI VAR İLE LİGİ TAMAMLAYALIM"

Mevcut hakem kadrosunun psikolojik olarak ağır bir baskı altında olduğunu belirten Adalı, radikal bir hakem çözümü sundu:

"Hakemlerin yarıdan fazlası ifadeye çağrıldı ya da ifade verdi. Bu psikolojideki genç bir hakemin sahaya çıkıp maç yönetmesi ne kadar sağlıklı olabilir? Kulüpler Birliği toplantısında da bunu gündeme getireceğim. Şüpheler ortadan kalkana ve ortam temizlenene kadar ligi yabancı hakem ve yabancı VAR takviyesiyle tamamlamak en sorunsuz yol olacaktır. Hatta tarafsız bir değerlendirme için yabancı bir MHK de düşünülebilir."

Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'

BAHİS LİSTELERİ VE YÖNETİCİ İDDİALARI HAKKINDAKİ GERÇEKLER

TFF tarafından açıklanan bahis listelerine ve kulüp yöneticilerine yönelik iddialara da değinen Adalı, tablonun yanlış aksettirildiğini savundu:

Listede yer alan yöneticilerin yüzde 80'inin yasa dışı işlerle ilgisi olmadığını belirten Adalı, konunun öncelikle Başsavcılık tarafından detaylıca incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kendi yönetimlerindeki Hakan Başkan’ın bahis dünyasıyla hiçbir ilgisi olmadığını, yıllar önce çocukların kontrolsüz oynamasını engellemek adına yapılan cüzi işlemlerin yanlış yorumlandığını belirtti. Birçok yöneticinin bahis oynamasının yasak olduğunu dahi bilmediğini dile getiren Adalı, olayın illegal bahis değil, yasal platformlar üzerinden gerçekleştiğini ve Ersin ile Necip'in de bu tür işlerle hiçbir bağının bulunmadığını vurguladı.

Serdal Adalı’dan Türk futbolunu sallayacak hakem ve erteleme çağrısı: 'Lige 2 hafta daha ara verilsin!'

TRANSFER MÜJDESİ: "WİLLOCK İÇİN DEVRE ARASINDA TEKRAR MASAYA OTURACAĞIZ"

Haberin sonunda siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği transfer konularına da değinen Serdal Adalı, Joe Willock ısrarının sürdüğünü açıkladı. Adalı, "Teknik direktörümüzün 'alamadınız' gibi bir sitemi olmadı. Devre arası transfer döneminde gidip oyuncu için tekrar görüşeceğim. Şartlar oluşursa kadromuza katarız. Şu an için hocamızın ekstra bir oyuncu talebi bulunmuyor" diyerek transferdeki yol haritalarını netleştirdi.

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#TFF
#Futbol
#beşiktaş kulübü
#merkez hakem kurulu
#Serdal Adalı
#Joe Willock
#Spor
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