Serdar Adalı'dan Beşiktaş'a gençlik aşısı! Ole Gunnar Solskjaer'e Galatasaray'ı mahveden kanat önerildi

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Ernest Poku transferi için devreye girdi. Beşiktaş'ta genç oyuncular üzerinden planlamalar yapan Serdar Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'e gelecek sezon için dinamik bir kadro kurmak istiyor. Bu kritik hedeften hareketle de Galatasaray'a rakip olduğu maçlarda çok etkili olan Ernest Poku, transfer listesinin başına yazıldı.

Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın yeni gözdesi Ernest Poku oldu. Galatasaray-AZ Alkmaar maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ernest Poku, Serdar Adalı tarafından Ole Gunnar Solskjaer'e önerildi. Genç yeteneğe olumlu yaklaşan Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında Hollandalı kanatın başrolde olabileceğini düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAR ADALI'DAN OLE GUNNAR SOLSKJAER'E ERNEST POKU TRANSFERİ

Serdar Adalı'nın yönetime gelmesiyle birlikte genç oyuncuları transfer etme politikasının hakim olduğu Beşiktaş, yeni hedefini AZ Alkmaarlı Ernest Poku olarak belirledi! Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç kanat için temaslara başlayan yönetim, önümüzdeki yılın kadro planlamalarına ivedi şekilde başladı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile tempolu bir takıma dönüşmek isteyen Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç isimleri kadrosuna katmıştı.

ERNEST POKU GALATASARAY DEFANSINI DAĞITMIŞTI

Ani hızlanmalarıyla ve yüksek tempolu oyunuyla Galatasaray defansını çok zorlayan Poku, Avrupa'da birkaç kulübün transfer listesine dahil olmuştu. Genç kanat için temaslara başlayan Beşiktaş, kısa vadede ön anlaşma imzalamak istiyor.