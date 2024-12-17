Sergen Yalçın Galatasaray'ı uyardı, sosyal medya yıkıldı! "Sonuçları çok ciddi olur"

17 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:33

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın galibiyetini şans olarak gördüğünü söyleyen Yalçın, Okan hocanın kadro tercihine değindi.

Süper Lig​'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor​'u 4-3 mağlup etti. Galatasaray​'ın galibiyet golü son saniyelerde gelirken nefes kesen derbide toplam da 7 gol çıktı. Trabzonspor galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılar yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

"İZLEYİCİ İÇİN ŞAHANE BİR MAÇ OLDU"

Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendiren Sergen Yalçın, "İzleyici için şahane bir maç oldu. Teknik direktörler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ozan Tufan ve Anthony Nwakaeme'nin oyununu çok beğendim. Maçın yıldızı Trabzonspor adına Ozan Tufan'dı. 'Trabzonspor bu kadar iyi bir oyun oynayabiliyorsa neden önceki maçlarda oynamıyor?' diye düşündüm" diye konuştu.

"BU YAPILAN İŞLERİN SONUÇLARI ÇOK CİDDİ OLUR"

Galatasaray'ın galibiyetini şans olarak gördüğünün belirten Yalçın, "Galatasaray tarafından konuşulacak çok şey var. Bugün yine başka bir oyun. Kenarda iki santrforun oturuyor. Bu yapılan işlerin sonuçları çok ciddi olur. Galatasaray'a olmadı da olur yani. O tarafı da var işin." ifadelerini kullandı.

"BEN ÇOK SAĞLIKLI BULMADIM"

Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un şans faktörünün yanında olduğunu düşündüğünü söyleyen Yalçın, "Çok kaliteli ve karakterli oyuncuları ve o yüzden kazanıyor. Bugün bakıyorsun Osimhen sakat oturuyor, Batshuayi az santrfor mu Türkiye Ligi için. Onu da kenarda oturtuyorsun 4-6'yla başlıyorsun. Ben çok sağlıklı bulmadım. Sivasspor maçında üçlü oynadı, oyuncu kalitesi ve karakteri iyi olduğu için kazanıyor. Çok ciddi iş alır başına. Zarar verir, bir anda ne olduğunu anlamazsın" dedi.