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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:18

Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

Teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayıran TFF, A Milli Futbol Takımı'nın yeni patronunu belirledi. Ay-Yıldızlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varılırken, tecrübeli çalıştırıcının sözleşme detayları ve görüşme sırasında söylediği ilk sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:18

A Milli Takımı’nda İtalyan teknik adam Vincenzo Montella dönemi sona ererken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü buldu. Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren ve son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, Ay-Yıldızlıların yeni patronu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella'nın ardından Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan Sergen Yalçın ile yeni teknik direktörlük görevi için anlaştı.
Sergen Yalçın, TFF ile 2027 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak.
Görüşmelerde Sergen Yalçın'ın "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" dediği belirtildi.
Sergen Yalçın'ı Kasım ayında UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa maçları bekliyor.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

Federasyon yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. TFF'nin bugün saat 15.00'te gerçekleştireceği kritik yönetim kurulu toplantısının ardından tecrübeli teknik adamın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Montella sonrası göreve getirilen 53 yaşındaki teknik adamın sözleşme detayları da futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Elde edilen bilgilere göre TFF, Sergen Yalçın ile 2027 yazında yapılacak federasyon seçimlerine kadar geçerli bir sözleşmeye imza atacak.

Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

"PARASAL KONULARDA BİR TALEPTE BULUNMAM"

Görüşmelerin en dikkat çeken detaylarından biri ise Sergen Yalçın'ın tavrı oldu. Deneyimli teknik adamın masaya otururken maddi konuları tamamen geride bıraktığı ve "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

İLK SINAVLAR ULUSLAR LİGİ'NDE: DEV RAKİPLER BEKLİYOR

A Milli Takım'ın başına geçmeye hazırlanan Sergen Yalçın'ı Kasım ayında oldukça zorlu ve kritik bir fikstür bekliyor. UEFA Uluslar Ligi'ndeki son iki maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, ilk olarak 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Milli ekip, bu zorlu mücadelenin ardından 15 Kasım'da Fransa deplasmanına konuk olarak gruptaki kaderini belirleyecek maçlarda sahaya çıkacak.

Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

SERGEN YALÇIN’IN KARİYER YOLCULUĞU

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Gaziantepspor kulübesinde adım atan Sergen Yalçın, Türk futbolunda birçok farklı kulüpte önemli görevler üstlendi. 53 yaşındaki çalıştırıcının kariyerinde görev yaptığı takımlar sırasıyla şu şekilde:

  • Gaziantepspor
  • Sivasspor
  • Gaziantepspor
  • Kayserispor
  • Eskişehirspor
  • Konyaspor
  • Alanyaspor
  • Yeni Malatyaspor
  • Beşiktaş
  • Antalyaspor
  • Beşiktaş
Sergen Yalçın imzayı atıyor! Görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı: Sözleşme detayları belli oldu

MÜZESİNDEKİ KUPALAR

Teknik direktörlük kariyerine özellikle Beşiktaş dönemiyle damga vuran tecrübeli çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak çifte kupa zaferine imza atmıştı.

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