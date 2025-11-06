Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu!

PFDK son cezalara dair bilgilendirme yaptı. Esasen ise derbiye kırmızı kartların damga vurduğu haftada, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezası da belli oldu.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 22:03

Türkiye Futbol Federasyonu, () kararları açıklandı. Sergen Yalçın 1 maç, Orkun Kökçü ise 2 maç aldı.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu!

PFDK CEZALARI DUYURDU

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 06.11.2025 tarih ve 24 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KOCAELİSPOR Kulübünün, 31.10.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR Trendyol Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ALT E-KUZEY ÜST E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-121-218-219-220, KUZEY TRİBÜN 105-106-107-108, DOĞU TRİBÜN 112-113-114-414-415-416, BATI TRİBÜN 101-102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BENJAMIN BOUCHOUARI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı NURETTİN AÇIKALIN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi RIZA ERKUT YURDEMİ’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA BAKİ ERSOY’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü VITO TERCOLO’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü VITO TERCOLO’nun, delegasyon 2’de akredite edilmesine rağmen müsabakanın ikinci yarında izinsiz bir şekilde yedek kulübesine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 106-107-108-109-110, DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416, BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 115-116-117, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 422-423-424, SPOR TOTO (KUZEY ÜST) TRİBÜN 407-408-409, ŞEREF BEY (BATI ALT) TRİBÜN 102-103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 112 ve KARTAL YUVASI VIP TRİBÜN 101 VIP numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, Sportif Ekipman Talimatı’na aykırılık nedeniyle aynı talimatın 22/1. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 03.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MISIRLI.COM.TR FATİH KARGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KALE ARKASI DENİZ TRİBÜN B ve KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

karar verildi."

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNDE NE OLMUŞTU?
Önce Orkun Kökçü, ardından da Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü.
TGRT Haber
