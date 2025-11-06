Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya cevap: "Daha fazlasını isteyemezsiniz"

Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir konferansa katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Efsane isim, ayrıca Cristiano Ronaldo'nun sözlerine de cevap verdi.

Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya cevap:
Burak Ayaydın
06.11.2025
06.11.2025
'den 'ya cevap geldi. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası konusunda net bir tavır takındı.

Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya cevap: "Daha fazlasını isteyemezsiniz"

CRISTIANO RONALDO ELEŞTİRMİŞTİ

En iyi futbolcunun kim olduğu konusuna değinen Portekizli, "Dünya Kupası hayal mi? Bence değil. Ama beni oyuncu olarak da tanımlamaz. 6-7 maç oynanan bir turnuva beni tarihin en iyisi mi yapacak? Sizce bu adil mi?" demiş ve Lionel Messi'ye mesaj vermişti.

Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya cevap: "Daha fazlasını isteyemezsiniz"

LIONEL MESSI'DEN KRİTİK AÇILIM

"Bir futbolcu olarak Dünya Kupası kazanmanın gelinebilecek en üst seviye olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra daha fazlasını isteyemezsiniz. Yıllar geçtikçe, profesyonel olarak başardığım her şeye çok daha fazla değer vereceğim. Ama bugün, eğlenmeye ve oynamaya devam etme zamanı. Maalesef bir noktada bitiyor. Benim için başka bir dönem geliyor. Başka bir dünya ve ben de yavaş yavaş dahil oluyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

LIONEL MESSI INTER MIAMI'DE KALACAK MI?
Arjantinli, kariyerini Amerika'da sürdürmekten mutlu olduğunu belirtmişti.
