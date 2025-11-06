Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya cevap: "Daha fazlasını isteyemezsiniz"

Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya cevap geldi. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası konusunda net bir tavır takındı.

CRISTIANO RONALDO ELEŞTİRMİŞTİ

En iyi futbolcunun kim olduğu konusuna değinen Portekizli, "Dünya Kupası hayal mi? Bence değil. Ama beni oyuncu olarak da tanımlamaz. 6-7 maç oynanan bir turnuva beni tarihin en iyisi mi yapacak? Sizce bu adil mi?" demiş ve Lionel Messi'ye mesaj vermişti.

LIONEL MESSI'DEN KRİTİK AÇILIM

"Bir futbolcu olarak Dünya Kupası kazanmanın gelinebilecek en üst seviye olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra daha fazlasını isteyemezsiniz. Yıllar geçtikçe, profesyonel olarak başardığım her şeye çok daha fazla değer vereceğim. Ama bugün, eğlenmeye ve oynamaya devam etme zamanı. Maalesef bir noktada bitiyor. Benim için başka bir dönem geliyor. Başka bir dünya ve ben de yavaş yavaş dahil oluyorum."