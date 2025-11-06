Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Orkun Kökçü derbideki kırmızı kartla ilgili net bir mesaj verdi!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü, sürece dair açıklama yayınladı. Yıldız orta saha, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Orkun Kökçü derbideki kırmızı kartla ilgili net bir mesaj verdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.11.2025
20:54
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
20:54

; 2-0 geriye düştüğü derbisini, siyah beyazlıların 10 kişi kalmasından sonra 3-2 kazanmıştı. Esasen ise derbide gören , camiaya seslendi.

Orkun Kökçü derbideki kırmızı kartla ilgili net bir mesaj verdi!

ORKUN KÖKÇÜ'DEN DERBİDEKİ KIRMIZI KART İÇİN AÇIKLAMA

"Büyük Beşiktaş Ailesi,

Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı. Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak takımıma en faydalı şekilde dönmek için elimden gelenin fazlasıyla yapacağım.

Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim."

Orkun Kökçü derbideki kırmızı kartla ilgili net bir mesaj verdi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN DERBİ GOLLERİ KİMDEN GELMİŞTİ?
Sarı lacivertliler; İsmail, Asensio ve Duran'ın golleriyle zafere uzanmıştı.
