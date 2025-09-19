Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı: "Yenilmemiz normal"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç antrenör, sahada işlerin planlandığı gibi gitmediğini ifade etti.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 22:43

'de , 'ı 3-0 ile geçti. Mağlubiyetin ardından , takımını ve süreci değerlendirdi.

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ ANALİZİ

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ ANALİZİ

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. böyle oynanmıyor! Futbol artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir , böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında. Göztepe'nin attığı gollere çalıştık ama uygulama biraz farklı oluyor. Beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz."

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı: "Yenilmemiz normal"

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN İKİNCİ DÖNEMİNDE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Beşiktaş'a tekrar imza atan Sergen hoca; yeni döneminde 3 karşılaşmada yer aldı ve 2 kez kaybedip, 1 defa kazandı.
