Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı: "Yenilmemiz normal"

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti. Mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın, takımını ve süreci değerlendirdi.

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ ANALİZİ

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında. Göztepe'nin attığı gollere çalıştık ama uygulama biraz farklı oluyor. Beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz."