Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için derbi hamlesi: "Kazanmaya yönelik bir plan"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başlarken, Sergen Yalçın da mücadele öncesinde süreci yorumladı. Esasen ise Sergen Yalçın, Fenerbahçe deplasmanında kazanmak istediklerini anlattı.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için derbi hamlesi:
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 19:51
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 19:54

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe kritikleri geldi. Derbiyi kısaca analiz eden Sergen Yalçın, oyun planlarının 'kazanmak' üzerine olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, oyun planlarının kazanmaya yönelik olduğunu belirtti.
Sergen Yalçın, milli aranın uzun sürmesine rağmen oyuncularının alışkın olduğunu ve problem yaşamayacaklarını düşünüyor.
Derbilerin zor geçtiğini ancak iyi hazırlandıklarını ifade etti.
Rakibe göre bir oyun planı belirlediklerini ve bu planın daha çok kazanmaya yönelik olduğunu söyledi.
Bireysel yeteneklerin derbilerde sonucu değiştirebileceğini, ancak takım oyununa önem verdiklerini belirtti.
Beşiktaş olarak derbiye hazır olduklarını dile getirdi.
Derbiden beklentilerini ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Milli ara biraz uzun sürdü. Oyuncular buna alışkın. Problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Derbiler her zaman zordur ama iyi hazırlandık. Rakibe göre bir oyun planı belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz daha çok takım oyununa önem veriyoruz. Bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız." sözlerini sarf etti.

