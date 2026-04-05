Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için derbi hamlesi: "Kazanmaya yönelik bir plan"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe kritikleri geldi. Derbiyi kısaca analiz eden Sergen Yalçın, oyun planlarının 'kazanmak' üzerine olduğunu söyledi.
Derbiden beklentilerini ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Milli ara biraz uzun sürdü. Oyuncular buna alışkın. Problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Derbiler her zaman zordur ama iyi hazırlandık. Rakibe göre bir oyun planı belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz daha çok takım oyununa önem veriyoruz. Bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız." sözlerini sarf etti.