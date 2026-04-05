Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun son dakikalardaki penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Derbi sonrası önemli açıklamalar gerçekleştiren Sergen Yalçın, 'nasıl başa çıkacağız' sorusunu gündeme taşıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sergen Yalçın'dan penaltı için net soru: "Nasıl başa çıkacağız?" Fenerbahçe, Beşiktaş'ı son dakika penaltısıyla 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın penaltı kararına tepki göstererek 'nasıl başa çıkacağız' sorusunu gündeme getirdi. Sergen Yalçın, ilk yarıda net pozisyonları olduğunu ancak ikinci yarıda bireysel hatalardan pozisyon verdiklerini belirtti. Yalçın, bu sezonki derbilerde yaşanan olayların hayatın doğal akışına uygun olmadığını ifade etti. Verilen penaltı kararının pozisyona 50 metre uzakta olan hakem tarafından görülmesinin zor olduğunu ve penaltının dışarıda gerçekleştiğini savundu. VAR'ın devreye girmemesini enteresan bulduğunu ve penaltının nerede olduğuna bakılmasını istedi. Bu tür durumların ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi olduğunu ve emek çalma olduğunu söyledi. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmayacağını ekledi.

"İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar.

Ama... İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olaylar, başımıza gelen şeyler, hayatın doğal akışına uygun değil! Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım!

Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası da yok! Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi de enteresan. Bir anlam veremiyorum!

Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez? Emek çalma olmuyor mu bu? Emek çalma bu! Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz."