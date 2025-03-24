Serie A'dan tarihi VAR kararı: Yeni sistem uygulanacak!

İtalya Serie A'da VAR ile ilgili çarpıcı bir karar alındı. Bundan sonraki süreçte, VAR'daki tekrarlar stadyumda gösterilecek ve aynı anda ses konuşmaları da dinletilecek, işte detaylar.

VAR için İtalya Serie A'da yeni bir dönem başlıyor. Yeni yönetmelikle birlikte, VAR’da incelenen pozisyon aynı anda stattaki dev ekranlardan da gösterilecek. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; VAR uygulamasında şeffaflığı arttırmak için 30. hafta maçlarından itibaren, incelenen pozisyonların statların dev ekranlarından gösterileceği ve bu şekilde seyircilerin bilgilendirileceği belirtildi.

İTALYA'DA VAR İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İtalya Kupası'ndaki maçlarda, hakemin üzerindeki mikrofon stat hoparlörüne bağlanacak ve o anki kararın hem tribündeki hem de televizyon başındaki seyircilere açıklanmasına yönelik deneysel çalışmalar yapılacak.