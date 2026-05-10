Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.

HABERİN ÖZETİ Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan şampiyonluğun ardından konuştu! "Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyorum" Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon oldu. Shakhtar Donetsk, deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı. Arda Turan, bu başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ve şampiyonluğu oyuncularına, teknik ekibe ve taraftarlarına armağan ettiğini belirtti. Turan, Ukrayna Ligi'nin zorluk seviyesine dikkat çekerek rakiplerinin kendilerini daha iyi olmaya ittiğini söyledi. Shakhtar Donetsk'in oyun anlayışına sadık kaldıklarını, topa hükmeden, hücum oynayan ve rakip kalede tehlike yaratan bir takım olduklarını ifade etti. Genç oyuncuların gelişiminin de hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Yoğun fikstür ve seyahat şartlarının sezonu zorlaştırdığını, oyuncularının ise insanüstü bir mücadele verdiğini vurguladı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Arda Turan, Ukrayna halkına teşekkür etti. Turan, "Bu ülkede çocuklarını sonsuz seven çok fazla anne olduğuna inanıyorum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum, herkese barış, mutluluk ve huzur diliyorum." dedi.

Ukrayna Ligi'nin zorluk seviyesine dikkat çeken Arda Turan; Dynamo Kyiv, Polissya Zhytomyr, Metalist 1925 Kharkiv ve LNZ Cherkasy gibi rakiplerin sezon boyunca kendilerini zorladığını belirtti. Genç teknik adam, "Rakiplerimiz bizi her maçta daha iyi olmaya itti. Ligdeki rekabetin yüksek seviyede olması Ukrayna futbolu adına çok önemli." ifadelerini kullandı.

"BU ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

Şampiyonluğun kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Arda Turan, "Kulübe geldiğim ilk günden itibaren herkes bana kendimi evimde hissettirdi. Bu şampiyonluğu oyuncularıma, teknik ekibe ve taraftarlarımıza armağan ediyorum." dedi.

Shakhtar Donetsk'in oyun anlayışına sadık kalmak istediklerini söyleyen Arda Turan, "Kulüp yönetimi benden sadece şampiyonluk değil, Shakhtar'ın tarihsel oyun kültürünü sürdürmemizi istedi. Topa hükmeden, hücum oynayan ve sürekli rakip kalede tehlike yaratan bir takım olmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

Genç oyuncuların gelişimine de vurgu yapan Turan, "Oyuncularımızın gelişimi bizim için çok önemliydi ve bu konuda da hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM İNSANÜSTÜ BİR MÜCADELE VERDİ"

Yoğun fikstür ve seyahat şartlarının sezonu çok zorlaştırdığını söyleyen Arda Turan, futbolcularına özel teşekkür etti.

Başarılı çalıştırıcı, "Oyuncularım insanüstü bir mücadele verdi. Yoğun maç temposuna rağmen fiziksel ve mental olarak inanılmaz bir performans gösterdiler." dedi.

Avrupa kupaları için Ukrayna kulüplerine daha iyi şartlar sağlanması gerektiğini belirten Arda Turan, federasyona da çağrıda bulundu.

Son olarak Ukrayna halkına teşekkür eden Arda Turan, "Beni kabul eden, her gün yanımda olan Ukrayna halkına minnettarım. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gösterdikleri samimiyet ve sevgi tarif edilemez." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.