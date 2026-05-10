Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan şampiyonluğun ardından konuştu! "Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyorum"

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.
Sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Arda Turan, Ukrayna halkına teşekkür etti. Turan, "Bu ülkede çocuklarını sonsuz seven çok fazla anne olduğuna inanıyorum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum, herkese barış, mutluluk ve huzur diliyorum." dedi.
Ukrayna Ligi'nin zorluk seviyesine dikkat çeken Arda Turan; Dynamo Kyiv, Polissya Zhytomyr, Metalist 1925 Kharkiv ve LNZ Cherkasy gibi rakiplerin sezon boyunca kendilerini zorladığını belirtti. Genç teknik adam, "Rakiplerimiz bizi her maçta daha iyi olmaya itti. Ligdeki rekabetin yüksek seviyede olması Ukrayna futbolu adına çok önemli." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluğun kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Arda Turan, "Kulübe geldiğim ilk günden itibaren herkes bana kendimi evimde hissettirdi. Bu şampiyonluğu oyuncularıma, teknik ekibe ve taraftarlarımıza armağan ediyorum." dedi.
Shakhtar Donetsk'in oyun anlayışına sadık kalmak istediklerini söyleyen Arda Turan, "Kulüp yönetimi benden sadece şampiyonluk değil, Shakhtar'ın tarihsel oyun kültürünü sürdürmemizi istedi. Topa hükmeden, hücum oynayan ve sürekli rakip kalede tehlike yaratan bir takım olmak zorundaydık." şeklinde konuştu.
Genç oyuncuların gelişimine de vurgu yapan Turan, "Oyuncularımızın gelişimi bizim için çok önemliydi ve bu konuda da hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yoğun fikstür ve seyahat şartlarının sezonu çok zorlaştırdığını söyleyen Arda Turan, futbolcularına özel teşekkür etti.
Başarılı çalıştırıcı, "Oyuncularım insanüstü bir mücadele verdi. Yoğun maç temposuna rağmen fiziksel ve mental olarak inanılmaz bir performans gösterdiler." dedi.
Avrupa kupaları için Ukrayna kulüplerine daha iyi şartlar sağlanması gerektiğini belirten Arda Turan, federasyona da çağrıda bulundu.
Son olarak Ukrayna halkına teşekkür eden Arda Turan, "Beni kabul eden, her gün yanımda olan Ukrayna halkına minnettarım. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gösterdikleri samimiyet ve sevgi tarif edilemez." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.