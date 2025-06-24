Shota Arveladze ile anlaşma tamam: Resmen Süper Lig'de!

Shota Arveladze resmen Süper Lig'e dönüyor. Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kasımpaşa, deneyimli teknik adam Shota Arveladze ile anlaşmaya vardı.

Shota Arveladze, Burak Yılmaz sonrasında Kasımpaşa'nın yeni hocası oluyor. Gürcü teknik adam, Süper Lig ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya vardı.

KASIMPAŞA BURAK YILMAZ'DAN SONRA SHOTA ARVELADZE İLE İMZALIYOR

Shota Arveladze'yi Burak Yılmaz sonrası için en uygun aday olarak gören Kasımpaşa, 52 yaşındaki deneyimli isimle resmen anlaşmaya vardı. Gürcü hoca Shota Arveladze'nin, yarın İstanbul'a gelmesi ve imza atması bekleniyor.

SHOTA ARVELADZE EN SON KARAGÜMRÜK'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI

Uzun bir süredir takım çalıştırmayan Shota Arveladze, son olarak Karagümrük'te görev almıştı.