Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Sidiki Cherif'in istatistikleri yerlerde! İstenmeyen adam En-Nesyri'yi bile arattı

Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco’nun ısrarı üzerine 22 milyon Euro'luk yatırım yaptığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'in istatistikleri yerlerde geziyor. Maç başına 0.55’lik değerle takımının en çok gol kaçıran oyuncusu olan Cherif, istenmeyen adam En-Nesyri'yi bile arattı.

Sidiki Cherif'in istatistikleri yerlerde! İstenmeyen adam En-Nesyri'yi bile arattı
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 09:55

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, şu ana kadar sahada verdiği görüntüyle taraftarları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Sidiki Cherif'in istatistikleri yerlerde! İstenmeyen adam En-Nesyri'yi bile arattı

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Sidiki Cherif, şu ana kadar beklentilerin altında kalan performansı ve istatistikleriyle hayal kırıklığı yarattı.
Fenerbahçe, Sidiki Cherif için kiralama ve bonservis dahil toplam 22 milyon Euro ödedi.
Genç golcü, forma giydiği 15 maçta sadece 3 gol atabildi.
Cherif'in değerlendiremediği 6 net gol pozisyonu bulunuyor ve maç başına 0.55'lik kaçan gol ortalamasıyla takımın en çok fırsat harcayan ismi.
Sezon başında Al-Ittihad'a 15 milyon Euro'ya transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'da 7 golle etkili bir grafik çizdi ve Cherif ile kıyaslanıyor.
Sarı-lacivertliler, genç golcü için kiralama ve bonservis dahil toplam 22 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı ancak ortaya çıkan tablo beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

15 MAÇTA 3 GOL

Transferinde eski teknik direktör Domenico Tedesco’nun ısrarının belirleyici olduğu Cherif, henüz 19 yaşında olmasına rağmen kısa sürede yoğun eleştirilerin odağına yerleşti. Ocak ayında takıma katılan genç santrfor, forma giydiği 15 maçta yalnızca 3 gol bulabildi.

RAKAMLAR KORKUNÇ

Rakamlar da sahadaki görüntüyü doğruluyor. Cherif’in değerlendiremediği 6 net gol pozisyonu dikkat çekerken, maç başına 0.55’lik kaçan gol ortalamasıyla takımın en fazla fırsat harcayan ismi konumunda. Bu performansıyla lig genelinde de en formsuz forvetler arasında gösteriliyor.

CHERIF, EN-NESYRI’Yİ ARATTI

Öte yandan gözler, sezon başında takımdan ayrılan Youssef En-Nesyri’ye çevrildi. Devre arasında N'Golo Kante transferi kapsamında 15 milyon Euro karşılığında Al-Ittihad’a gönderilen Faslı golcü, Suudi Arabistan’da 7 golle etkili bir grafik çizdi. En-Nesyri’nin performansı, Cherif’in ortaya koyduğu tabloyla kıyaslandığında fark daha da belirgin hale geliyor.

