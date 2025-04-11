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 | Burak Ayaydın

Simon Banza için Süper Lig'den talip var: Transferde ters köşe!

Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza için Fenerbahçe ve Galatasaray nabız yokluyor. Portekiz basınının duyurduğu habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefi, Trabzonsporlu Simon Banza oldu.

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Simon Banza için Süper Lig'den talip var: Transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 17:41

Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı ve performansından memnun kaldıği Simon Banza için an itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasaray ön araştırmalarda bulunuyor. Portekiz basınının duyurduğu habere göre Simon Banza'nın maliyeti için analizler yapan İstanbul devleri, sürpriz bir hamle hazırlığındalar.

TRABZONSPORLU SIMON BANZA TRANSFERİNDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY KRİTİĞİ

Simon Banza için 25 milyon Euro civarlarında beklenti olduğunu belirten Portekiz basını, Trabzonspor için bu miktarları ödemenin zor olduğunu anlattı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın flaş bir transfer operasyonu başlatabileceğini duyurdu. Banza'nın ne kadar bedelle transfer olabileceğini araştıran İstanbul devleri, gelecek sezon planlamasında 28 yaşındaki forveti de önemli bir alternatif olarak değerlendiriyorlar.

Simon Banza için Süper Lig'den talip var: Transferde ters köşe!

SIMON BANZA'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Karadeniz ekibiyle bu sezon 30 maça çıkan Banza, 20 gol ve 5 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

BANZA'NIN BRAGA İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Bonservisi Braga'da olan Banza'nın, Portekiz ekibiyle 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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