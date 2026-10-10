Singapur GP'de Max Verstappen ilk sıraya yerleşti

Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yarışseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur'da düzenlenecek. Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek Singapur Grand Prix'si öncesinde sıralama turları yapıldı.

Sıralama turlarında 1.31.373'lük derece elde eden Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappe, ilk cebin sahibi oldu. Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı sürücü, Formula 1'de 50. kez pole pozisyonu kazandı.

Max Verstappen'in 0.054 saniye arkasında yer alan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.123 saniye gerisindeki Ferrari'nin Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı elde etti.

Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

SPRİNT YARIŞINI VERSTAPPEN KAZANDI

Öte yandan sıralama turlarından önce 20 turluk sprint yarışı koşuldu. Sprint yarışında Max Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek 8 puanı hanesine yazdırdı.

Lewis Hamilton, liderin 2.591 saniye gerisinde ikinci, Charles Leclerc ise 16.871 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 2. turda lider durumdayken virajda kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris'in aracı ise sprint yarışının son turunda takım arkadaşı Oscar Piastri'nin aracına arkadan temas etti ve iki aracın çarpışmasının ardından Piastri yarış dışı kaldı, Norris ise yarışı 8. sırada tamamladı.