Sırıkla atlamada Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Yusuf Dikeç pozu verdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milil atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 5.85'lik atlayışıyla 5. olurken olimpiyat rekoru kıran İsveçli Armand Duplantis, Yusuf Dikeç'in fenomen haline gelen pozunu verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama final mücadelesi nefes kesti. Erkekler sırıkla atlamada olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Armand Duplantis, Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüde sporcunun elini şortuna soktuğu ve diğer eliyle de tabanca işareti yaptığı gözlemlendi.
YUSUF DİKEÇ'İN ATIŞI GÜNDEM OLMUŞTU!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, atış sırasında elini cebine sokması ve ekipman kullanmamasıyla dikkat çekmişti.
MİLLİ ATLET ERSU ŞAŞMA 5. OLDU
Milli atlet Ersu Şaşma ise finalde 5.90 metreye kadar tüm engelleri ilk hakkında zorlanmadan geçti. 5.90'ı ilk atlayışında geçemeyen Ersu Şaşma, daha sonra pas geçip 5.95'i denedi.
Bu atlayışta da başarılı olamayan Şaşma, rakibi Armand Duplantis 5.95'i rahatça geçince Olimpiyat 5.'si oldu.