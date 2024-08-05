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Sırıkla atlamada Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Yusuf Dikeç pozu verdi 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 23:16 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 23:29
Sırıkla atlamada Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Yusuf Dikeç pozu verdi 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milil atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 5.85'lik atlayışıyla 5. olurken olimpiyat rekoru kıran İsveçli Armand Duplantis, Yusuf Dikeç'in fenomen haline gelen pozunu verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama final mücadelesi nefes kesti. Erkekler sırıkla atlamada olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Armand Duplantis, Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüde sporcunun elini şortuna soktuğu ve diğer eliyle de tabanca işareti yaptığı gözlemlendi. 

Sırıkla atlamada Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Yusuf Dikeç pozu verdi  - 1. Resim

YUSUF DİKEÇ'İN ATIŞI GÜNDEM OLMUŞTU!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, atış sırasında elini cebine sokması ve ekipman kullanmamasıyla dikkat çekmişti.

Sırıkla atlamada Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Yusuf Dikeç pozu verdi  - 2. Resim

MİLLİ ATLET ERSU ŞAŞMA 5. OLDU 

Milli atlet Ersu Şaşma ise finalde 5.90 metreye kadar tüm engelleri ilk hakkında zorlanmadan geçti. 5.90'ı ilk atlayışında geçemeyen Ersu Şaşma, daha sonra pas geçip 5.95'i denedi. 

Sırıkla atlamada Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Yusuf Dikeç pozu verdi  - 2. Resim

Bu atlayışta da başarılı olamayan Şaşma, rakibi Armand Duplantis 5.95'i rahatça geçince Olimpiyat 5.'si oldu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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