Sivasspor'da imzalar atıldı!

Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi başladı. Süper Lig'den küme düştükten sonra Rıza Çalımbay ile yolları ayıran Sivasspor, 1. Lig'de Osman Zeki Korkmaz ile mücadele edecek.

SİVASSPOR'DA YENİ DÖNEM İÇİN AÇIKLAMA

"Osman Zeki Korkmaz İle Anlaşma Sağlandı. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı. Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

https://x.com/Sivasspor/status/1938959439643521369